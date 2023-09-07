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Щитов: Федотов будет прогрессировать, когда шумиха вокруг него уляжется

Щитов: Федотов будет прогрессировать, когда шумиха вокруг него уляжется
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Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов поделился ожиданиями от выступлений вратаря ЦСКА Ивана Федотова в текущем сезоне. Щитов выразил мнение, что ситуация с контрактом психологически давит на вратаря и мешает ему набрать оптимальную форму.

«Мне интересно, как будет развиваться ситуация с Иваном Федотовым, прежде всего в игровом плане. Любопытно, как он сумеет преодолеть всё то, что с ним происходит, и как он себя покажет. Считаю, что Иван будет прогрессировать, когда вся шумиха вокруг него уляжется. Ему станет легче», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

Напомним, в двух последних матчах армейцев Федотов остался в запасе, а в первой игре команды пропустил пять шайб от «Ак Барса» (2:5).

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