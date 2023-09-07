«Надеюсь, это веха в развитии города». Фастовский — о новой арене «Сибири»

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский высказался об открытии новой ледовой «Сибирь-Арены» в Новосибирске. Первый матч на новой арене «Сибирь» проведёт сегодня, 7 сентября, с «Барысом». Встреча начнётся в 15:30 мск.
«Волнение от открытия арены в Новосибирске – не то слово, это больше трепет. Это то, чего мы так долго ждали. Я очень надеюсь, что это прямо веха в развитии города. Собственно, изначально это так и подавалось, что это новый центр притяжения гостей и горожан. Уверен, что дворец должен попасть в перечень неких туристических объектов. Тут же дело и в окружающей территории, в набережной, парке отдыха. Сама арена многофункциональна, здесь можно проводить вообще любые мероприятия.
Другие мероприятия на арене? Надо отметить, что, в отличие от предыдущего дворца, здесь клуб пока имеет отношение только к проведению матчей чемпионата КХЛ. Пока мы не занимаемся никакими другими проектами, но есть кое-какие намётки», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 7 сентября 2023
-
12:40
-
12:25
-
12:15
-
12:00
-
11:53
-
11:26
-
11:05
-
10:55
-
10:30
-
10:10
-
10:00
-
09:46
-
09:33
-
09:25
-
09:16
-
09:05
-
08:55
-
08:40
-
08:25
-
08:11
-
08:10
-
07:50
-
06:54
-
04:50
-
04:36
-
03:57
-
03:19
-
03:00
-
02:44
-
00:00
- 6 сентября 2023
-
23:40
-
23:23
-
23:15
-
23:10
-
23:05