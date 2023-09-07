«Надеюсь, это веха в развитии города». Фастовский — о новой арене «Сибири»

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский высказался об открытии новой ледовой «Сибирь-Арены» в Новосибирске. Первый матч на новой арене «Сибирь» проведёт сегодня, 7 сентября, с «Барысом». Встреча начнётся в 15:30 мск.

«Волнение от открытия арены в Новосибирске – не то слово, это больше трепет. Это то, чего мы так долго ждали. Я очень надеюсь, что это прямо веха в развитии города. Собственно, изначально это так и подавалось, что это новый центр притяжения гостей и горожан. Уверен, что дворец должен попасть в перечень неких туристических объектов. Тут же дело и в окружающей территории, в набережной, парке отдыха. Сама арена многофункциональна, здесь можно проводить вообще любые мероприятия.

Другие мероприятия на арене? Надо отметить, что, в отличие от предыдущего дворца, здесь клуб пока имеет отношение только к проведению матчей чемпионата КХЛ. Пока мы не занимаемся никакими другими проектами, но есть кое-какие намётки», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.