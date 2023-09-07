Гендиректор «Сибири» рассказал, насколько планируется увеличить вместимость новой арены

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал, насколько планируется увеличить вместимость новой арены в Новосибирске. Текущая вместимость составляет 10 587 зрителей. Увеличение вместимости планируется за счёт изменения первых рядов.

«Конечно, мы очень ратуем за увеличение вместимости. Очевидно, что это возможно. Здесь надо поменять выдвижные трибуны, изменить места на самой арене. Думаю, что к началу следующего сезона возможно довести вместимость до почти 12 тысяч. Руководство области целиком и полностью поддерживает этот проект», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Первый матч на новой арене «Сибирь» проведёт сегодня, 7 сентября, с «Барысом». Встреча начнётся в 15:30 мск.