А. Юдин: на судей надо надеть очки и научить считать

Бывший защитник сборной России, ныне тренер Александр Юдин высказался по поводу эпизода в матче «Торпедо» – СКА (4:3), который завершился в пользу нижегородцев.
«Ждал этот матч, потому что ещё в прошлогоднем четвертьфинале понравилось, как друг с другом играют СКА и «Торпедо». Думаю, болельщики не остались без зрелищ в этот день – плотная игра, на последних секундах могло всё перевернуться. Такие матчи щекочут нервы, они нравятся людям.
Но что это вообще было в концовке? Судья показывает, даёт обоюдное удаление, СКА снимает вратаря, но на льду почему-то 10 полевых! Лайнсмен вообще в упор не видит, что «Торпедо» впятером! Это как?! Видимо, надо на судей надеть очки и научить их считать хотя бы до пяти. Так относиться к численному составу – это уже что-то с чем-то, особенно, когда у тебя отрыв в одну-две шайбы в концовке. Внимательнее надо за игрой смотреть и синеньких от беленьких отличать. Зачем тогда вообще удалять кого-то, если всё равно можно выйти в сколько хочешь игроков обороняться? Надо убирать эти колхозные ошибки», — сказал Юдин в интервью «Чемпионату».
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