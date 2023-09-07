В. Крикунов: лёд — это основа, нельзя закрывать глаза на качество подготовки к матчам

Заслуженный тренер России, экс-наставник нескольких клубов КХЛ Владимир Крикунов прокомментировал матч нижегородского «Торпедо» и СКА.

«Безусловно, самая яркая игра тура. Возможно, даже самая яркая на стартовой неделе чемпионата. Хороший хоккей – быстрый, красивый, техничный. Но с первого периода бросилось в глаза, что очень много брака в передачах у обеих команд. Сначала списал это на старт сезона, мало ли… Но не бывает же так, что даже у самых мастерюг шайба скачет постоянно! Гальченюк всегда хорош в контроле, это его стихия. Но так бездарно терять на синей линии шайбу, когда твоя команда играет с пустыми воротами… Тут явно что-то внешнее повлияло.

Игроки сразу нескольких команд жалуются на качество льда. Не только в Нижнем, на ряде арен КХЛ проблема с заливкой. Нельзя выходить играть, когда на льду лужа! Лёд – это основа, на качество подготовки арен к матчам нельзя закрывать глаза. Это не любительская лига, где лишь бы скользко было, – здесь играют профессионалы, клубы и КХЛ привлекают спонсоров, собирают десятки тысяч болельщиков. Нельзя допускать, чтобы халатность управляющих спортсооружениями или кого-то ещё влияла на зрелищность, а уж тем более итоги матчей», — сказал Крикунов в интервью «Чемпионату».