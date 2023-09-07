Андрей Разин встретился с болельщиком, изобразившим его в виде древнеегипетского бога Ра
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин встретился с болельщиком, изобразившим его в виде древнеегипетского бога Ра на плакате во время матча с ЦСКА. Как сообщает пресс-служба магнитогорского клуба, Разин поблагодарил болельщика и подарил ему кепку со своим автографом.
Болельщик по имени Николай рассказал, что начал болеть за «Металлург» ещё в 1999 году, а сравнение с богом Ра ему пришло на ум, когда он увидел инициалы Р. А. на куртке Разина.
Напомним, «Металлург» одержал первую победу в сезоне, обыграв ЦСКА со счётом 4:2. Разин пришёл в магнитогорский клуб в межсезонье, после пяти сезонов в «Северстали». Следующий матч «Металлург» проведёт сегодня на выезде с московским «Динамо». Начало матча — в 19:30 мск.
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