Юрзинов-младший: никакой неожиданности в лидерстве «Куньлуня» для меня нет

Бывший главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Владимир Юрзинов-младший прокомментировал удачный старт «драконов» в новом сезоне КХЛ. Китайский клуб одержал три победы в трёх матчах и возглавил общую таблицу лиги.

«Никакой неожиданности в лидерстве «Куньлуня» для меня нет. Сыграли-то всего три тура. Посмотрим, что будет через месяц. Тут от команд многое зависит, с кем они играли. У кого-то больше нагрузок было, а хоккеисты «Куньлуня» были посвежее. После 10-го тура команды подравняются по готовности, кому-то надо больше времени сыграться.

Сейчас может быть и фактор удачи на стороне китайской команды. Кто-то старается на старте сезона набрать очки, перед другими задача — вкатиться в сезон и уже выйти на длинную гонку», — цитирует Юрзинова-младшего Legalbet.

В своём первом же сезоне (2016/2017) в КХЛ «Куньлунь» под руководством Юрзинова-младшего сумел пробиться в плей-офф Кубка Гагарина, где в первом раунде уступил магнитогорскому «Металлургу» в пяти матчах.