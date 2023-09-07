Юрзинов-младший: никакой неожиданности в лидерстве «Куньлуня» для меня нет

Бывший главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Владимир Юрзинов-младший прокомментировал удачный старт «драконов» в новом сезоне КХЛ. Китайский клуб одержал три победы в трёх матчах и возглавил общую таблицу лиги.
«Никакой неожиданности в лидерстве «Куньлуня» для меня нет. Сыграли-то всего три тура. Посмотрим, что будет через месяц. Тут от команд многое зависит, с кем они играли. У кого-то больше нагрузок было, а хоккеисты «Куньлуня» были посвежее. После 10-го тура команды подравняются по готовности, кому-то надо больше времени сыграться.
Сейчас может быть и фактор удачи на стороне китайской команды. Кто-то старается на старте сезона набрать очки, перед другими задача — вкатиться в сезон и уже выйти на длинную гонку», — цитирует Юрзинова-младшего Legalbet.
В своём первом же сезоне (2016/2017) в КХЛ «Куньлунь» под руководством Юрзинова-младшего сумел пробиться в плей-офф Кубка Гагарина, где в первом раунде уступил магнитогорскому «Металлургу» в пяти матчах.
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