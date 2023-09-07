Вайсфельд: если Ротенберг обратил внимание, возможно, лёд действительно был плохой

Известный хоккейный функционер, эксперт и комментатор Леонид Вайсфельд прокомментировал слова главного тренера СКА Романа Ротенберга, пожаловавшегося на плохой лёд на домашней арене «Торпедо».

«Справедливы ли замечания Ротенберга по качеству льда? На вид всё было нормально, не обратил внимания. По крайней мере луж не было. С другой стороны, лето, это естественно. Дворец старый. В Тольятти, например, всё объяснили. Конечно, лёд должен быть хороший. Если Ротенберг обратил на это внимание, возможно, лёд действительно был плохой.

Он часто говорит об этом? А ещё он каждый раз говорит, что СКА станет сильнее. Все тренеры говорят одно и то же, тут нечему удивляться», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.