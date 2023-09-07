Вайсфельд: игра Атанасова в третьем голе «Торпедо» — мастерство. Он может стать звездой

Известный хоккейный функционер, эксперт и комментатор Леонид Вайсфельд заявил, что нападающего «Торпедо» Василия Атанасова ждёт светлое будущее. В победном матче с СКА (4:3) форвард забросил шайбу и стал автором великолепной по красоте результативной передачи.

«Предполагал, что встреча «Торпедо» и СКА будет весёлой, но чтоб настолько интересной… Хотя предпосылки были – это две атакующие команды, поэтому нельзя сказать, что такой яркий матч стал большой сенсацией. За счёт чего «Торпедо» оказалось сильнее? Молодёжь играла очень дерзко. Нижегородцы установили тотальный контроль над шайбой. Они вообще не отбрасывались, даже в критических ситуациях выходили только через пас. Все говорят, что «Торпедо» играет в атакующий хоккей. Это так, но вчера они очень хорошо играли и в обороне.

Действия Атанасова в третьем голе? Это мастерство. Недавно читал интервью Игоря Ларионова, он очень высоко о нём отзывался. Говорил, что в перспективе он будет звездой. Если ориентироваться по вчерашней игре, то это не исключено», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.