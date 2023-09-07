Сотрудник ЦСКА принёс Кубок Гагарина в Главный военный клинический госпиталь в Москве

Кубок Гагарина побывал в Главном военном клиническом госпитале имени академика Бурденко, в котором проходят лечение и реабилитацию раненые бойцы, участники специальной военной операции.

«Начальник диспансера ЦСКА – Кирилл Владимирович Нефёдов, мой близкий друг. Он обратился ко мне с просьбой привезти Кубок Гагарина нашим бойцам, участвующим в специальной военной операции. Они сейчас лежат в госпитале. Мы поехали в филиал № 8 Главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко.

Ребята стали сразу подходить, спрашивать, можно ли с ним сфотографироваться. Мы объяснили, что можно, Кубок для них и привезли. Проявили интерес не только бойцы, но и врачи, медсёстры. Мы привезли бойцам подарки от клуба, среди них оказалось много болельщиков ЦСКА. Они просили, если будет возможность, организовать им поход на хоккей. Клуб обещал решить этот вопрос. Поездка была эмоциональная. Люди лежат в госпитале с тяжёлыми травмами, но никто не унывает, все улыбаются. Желают игрокам ЦСКА в первую очередь здоровья, чтобы они радовали победами и в следующий раз снова привезли Кубок», — цитирует техника по форме ЦСКА Игоря Перескокова пресс-служба клуба.