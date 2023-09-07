Каменский: Голдобину надо заслужить признание болельщиков «Спартака»

Советник председателя наблюдательного совета «Спартака» Валерий Каменский рассказал, можно ли сравнить бывшего форварда красно-белых Александра Хохлачёва и нападающего Николая Голдобина, а также прокомментировал скорое подписание контракта с защитником Джоуи Кином.
«Я сам не сравниваю хоккеистов, и сравнивать их нельзя, так как оба разные по манере игры. Они оба воспитанники разных школ. Хохлачёв уже заслужил признание болельщиков, а Голдобину это надо только заслужить игрой в «Спартаке». Что касается Голдобина, я давно говорил, что он большой мастер, умеет забить, чувствует игру и когда надо, то забивает. Его и брали на эту роль. Спартаковские болельщики любят именно команду. Конечно, в каждой команде появляется герой, и если Голдобин будет так играть, то станет кумиром спартаковских болельщиков.
Контракт с канадским защитником Джоуи Кином? Думаю, как раз в защите он и поможет: оборона будет у «Спартака» ещё лучше. Это опытный игрок, умеющий играть в тяжёлых ситуациях. Из качеств у него можно выделить бросок, чтение игры, он праворукий и хорошо катается, что немаловажно. На него можно рассчитывать как на лидера, и думаю, что в первой или второй паре защитников он точно будет играть», — цитирует Каменского ТАСС.
- 7 сентября 2023
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