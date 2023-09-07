Первый матч КХЛ на новой арене «Сибири» посетили 10 418 зрителей
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В эти минуты в Новосибирске проходит первый матч «Сибири» на новой арене. В соперниках — астанинский «Барыс». Идёт второй период, счёт не открыт — 0:0.
Как сообщает пресс-служба новосибирского клуба, первый матч Континентальной хоккейной лиги на «Сибирь-Арене» посетили 10 418 зрителей. Напомним, текущая вместимость арены составляет 10 587 зрителей.
В первых двух матчах «Сибирь» потерпела одно поражение от «Авангарда» 1:2 и одержала победу над «Барысом» в Астане со счётом 5:4 ОТ. В следующем матче новосибирский клуб примет «Автомобилист» 9 сентября в 13:30 мск.
Ранее генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский заявил, что новая «Сибирь-Арена» будет одной из самых комфортных и современных в КХЛ.
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