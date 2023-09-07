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Жена Александра Вьюхина Елена провела символическое вбрасывание перед матчем «Авангарда»

Жена Александра Вьюхина Елена провела символическое вбрасывание перед матчем «Авангарда»
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Сегодня, 7 сентября 2023 года, исполняется 12 лет с момента трагической гибели хоккейной команды «Локомотив».

Матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Автомобилистом» (идёт первый период, счёт 0:0) посвящён этой дате.

Перед матчем символическое вбрасывание провела супруга Александра Вьюхина Елена. Александр разбился с ярославским «Локомотивом» 7 сентября 2011 года.

Крупнейшая спортивная катастрофа современной России, когда на взлёте из ярославского аэропорта в Туношне разбился чартерный Як-42, произошла 7 сентября 2011 года. На борту самолёта находился весь основной состав и тренерский штаб хоккейного клуба «Локомотив». Из 45 человек 43 погибли на месте, нападающий «Локомотива» Александр Галимов скончался в больнице через пять дней от полученных травм. Единственным выжившим стал инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов.

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