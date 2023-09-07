Плющев: люди хотят видеть артистов, фокусников на льду, в России большой дефицит мастеров

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал о причинах недостаточной популярности хоккея в России.

«Люди смотрят хоккей из-за мастеров. Никто не хочет смотреть беготню. У нас сейчас большой дефицит мастеров. Такие игроки всегда привлекали болельщиков своей неординарностью и самобытностью. Люди хотят видеть артистов, фокусников на льду. Раньше это были Харламов, Мальцев, Фирсов. На таких звёзд было приятно смотреть, счёт был не важен, но их игра…

Сейчас уровень мастерства не тот. Руководство КХЛ сказало же, что всех хотят сделать равными. В спорте же нельзя сделать команды в равных условиях. У кого-то инфраструктура лучше, у кого-то культура боления развита. Никогда не было одинаковых команд. Не всё то золото, которое преподносят зрителям, блестит. Поэтому у болельщиков много претензий», — сказал Плющев в интервью Legalbet.

Ранее Плющев обратил внимание на слабый старт в новом сезоне КХЛ «Витязя» и «Сочи», которые проиграли оба своих матча, и выразил мнение, что скоро стоит ожидать тренерских отставок в этих клубах.