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«Сибирь» в первом матче на новой арене обыграла «Барыс» по буллитам

«Сибирь» в первом матче на новой арене обыграла «Барыс» по буллитам
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В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимала «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам с минимальным счётом 1:0.

В основное время матча и овертайме команды обошлись без заброшенных шайб.

В серии буллитов лучше оказались хозяева. Победный бросок на счету Тейлора Бека.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2023, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 0
Б
Барыс
Астана
1:0 Бек – 65:00    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, для новосибирского клуба этот матч стал первым на новой арене. Игру посетили 10 418 зрителей при вместимости в 10 587 зрителей.

В следующем матче новосибирский клуб примет «Автомобилист» 9 сентября в 13:30 мск. Астанинский клуб отправится в гости к омскому «Авангарду». Игра состоится 9 сентября и начнётся в 14:00 мск.

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