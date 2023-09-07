Канарейкин: не выдерживаешь силовую борьбу в хоккее? Уходи в фигурное катание

Российский тренер Фёдор Канарейкин рассказал о плюсах и минусах современного хоккея.

«Что мне нравится в современном хоккее? Главное — за сегодняшним быстрым хоккеем не должна отставать мысль. Нравится всё, как развивается. Технологии идут вперёд: новые клюшки, удобная амуниция. Нравятся поправки в современном хоккее. Всё в плюс, игра становится быстрее и интереснее. Есть один минус…

Хочется, чтобы хоккей оставался жёстким и мужским видом спорта. Контактная игра должна присутствовать. А то все эти нырки… Понятно, есть грязь, но надо отличать хорошие силовые приёмы от этого. Грязи как раз почти сейчас не наблюдается. Есть хоккеисты, на которых проводят хороший силовый приём в центре площадки, а он рассыпается на льду. Ну всё, прям убили человека.

Что в таком случае делать? Поменяй секцию и уходи в фигурное катание, раз силовую борьбу не выдерживаешь. В наше время было жёстче, мощнее», — сказал Канарейкин в интервью Legalbet.

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал о причинах недостаточной популярности хоккея в России.