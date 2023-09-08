Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Трактор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Президент московского «Динамо» назвал реальную причину отказа клубом от услуг Шипачёва

Президент московского «Динамо» назвал реальную причину отказа клубом от услуг Шипачёва
Аудио-версия:
Комментарии

Президент – председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин объяснил решение расстаться с бывшим капитаном команды Вадимом Шипачёвым.

«Мы не отказываемся от принятой стратегической линии, направленной на развитие молодёжи и формирования команды из игроков «Динамо». Наша основная задача и цель –сформировать команду «Динамо» хорошего качества из молодых игроков, которая сможет входить в пятёрку-шестёрку лучших клубов России.

В связи с этим мы как раз и заключили трёхгодичный договор с санкт-петербургским «Динамо», чтобы осуществлять перемещения игроков из КХЛ в ВХЛ и обратно. Для этого заключались двусторонние контракты и с этой целью в Санкт-Петербург был привлечён динамовский тренер Ярослав Люзенков. Ранее я уже говорил, что у нас в системе собраны очень неплохие ребята 2005-2007-го годов рождения. Поэтому мы ни в коем случае не отказываемся от развития молодёжи.

Что касается приобретения Никиты Гусева и Игоря Ожиганова, то нужно понимать, что мы же не только совершали трансферы на вход – ряд игроков также нами был продан или обменян в другие команды. А переходы Гусева и Ожиганова направлены на укрепление команды. Мы верим, что они смогут помочь нашей команде и на льду, и в медийном плане.

Не знаю точно, на каком месте клуб находится по размеру платёжной ведомости. Это пусть Сопин считает, но мы точно далеко не лидеры КХЛ в этом плане. До потолка зарплат явно не доходим, экономя деньги акционеров. В команде только четыре игрока являются для клуба финансово затратными. Таково было пожелание тренерского штаба и спортивного директора. Совет директоров пошёл им навстречу.

Что всё-таки стояло за отказом от Шипачёва и Войнова? Сознательная смена курса. Недавно я был в Казани и разговаривал с Вадимом. Он хороший спортсмен, хороший игрок, в том сезоне набравший большое количество очков в регулярном чемпионате. Но в самом плей-офф он сыграл далеко не так эффективно, как играл в регулярке. Появилось четкое понимание, что отдача от высокооплачиваемых игроков в плей-офф была недостаточной, и это послужило одним из мотивов для передачи их контрактов в «Ак Барс»», — сказал Воронин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Виктором Ворониным читайте на «Чемпионате»:

Материалы по теме
«Кубок — тактическая цель. Стратегия в ином». Продолжение интервью с президентом «Динамо»
Эксклюзив
«Кубок — тактическая цель. Стратегия в ином». Продолжение интервью с президентом «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android