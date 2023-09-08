Президент московского «Динамо» назвал реальную причину отказа клубом от услуг Шипачёва

Президент – председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин объяснил решение расстаться с бывшим капитаном команды Вадимом Шипачёвым.
«Мы не отказываемся от принятой стратегической линии, направленной на развитие молодёжи и формирования команды из игроков «Динамо». Наша основная задача и цель –сформировать команду «Динамо» хорошего качества из молодых игроков, которая сможет входить в пятёрку-шестёрку лучших клубов России.
В связи с этим мы как раз и заключили трёхгодичный договор с санкт-петербургским «Динамо», чтобы осуществлять перемещения игроков из КХЛ в ВХЛ и обратно. Для этого заключались двусторонние контракты и с этой целью в Санкт-Петербург был привлечён динамовский тренер Ярослав Люзенков. Ранее я уже говорил, что у нас в системе собраны очень неплохие ребята 2005-2007-го годов рождения. Поэтому мы ни в коем случае не отказываемся от развития молодёжи.
Что касается приобретения Никиты Гусева и Игоря Ожиганова, то нужно понимать, что мы же не только совершали трансферы на вход – ряд игроков также нами был продан или обменян в другие команды. А переходы Гусева и Ожиганова направлены на укрепление команды. Мы верим, что они смогут помочь нашей команде и на льду, и в медийном плане.
Не знаю точно, на каком месте клуб находится по размеру платёжной ведомости. Это пусть Сопин считает, но мы точно далеко не лидеры КХЛ в этом плане. До потолка зарплат явно не доходим, экономя деньги акционеров. В команде только четыре игрока являются для клуба финансово затратными. Таково было пожелание тренерского штаба и спортивного директора. Совет директоров пошёл им навстречу.
Что всё-таки стояло за отказом от Шипачёва и Войнова? Сознательная смена курса. Недавно я был в Казани и разговаривал с Вадимом. Он хороший спортсмен, хороший игрок, в том сезоне набравший большое количество очков в регулярном чемпионате. Но в самом плей-офф он сыграл далеко не так эффективно, как играл в регулярке. Появилось четкое понимание, что отдача от высокооплачиваемых игроков в плей-офф была недостаточной, и это послужило одним из мотивов для передачи их контрактов в «Ак Барс»», — сказал Воронин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Полную версию эксклюзивного интервью с Виктором Ворониным читайте на «Чемпионате»:
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