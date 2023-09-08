В «Динамо» рассказали, кто понёс ответственность за драку двух команд МХЛ на предсезонке

Президент – председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин заявил, что результатом массовой драки хоккеистов в товарищеском матче МХЛ между МХК «Динамо» СПб и МХК «Динамо» Москва стала отставка главного тренера в молодёжной команде петербуржцев.
«Это неприятный эпизод в истории двух хоккейных клубов «Динамо». Драка произошла, и в ней виноваты тренерские штабы обеих команд. Я считаю, что они должны были это дело остановить и вообще не допускать этого. В результате проведённых собеседований с тренерами и детьми было решено, что назначенный главный тренер питерской молодёжки (Андрей Шефер. – Прим. «Чемпионата») не справился со своими обязанностями. Матч-то был товарищеский. Выводы сделаны правильные.
Допускать подобное было никак нельзя, поэтому и было предложено произвести замену главного тренера в молодёжной команде «Динамо» (Санкт-Петербург)», — сказал Воронин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Полную версию эксклюзивного интервью с Виктором Ворониным читайте на «Чемпионате»:
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