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«Автомобилист» отыгрался с 0:2, но уступил «Авангарду» в овертайме

«Автомобилист» отыгрался с 0:2, но уступил «Авангарду» в овертайме
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В Омске на стадионе «G-Drive-Арена» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал «Автомобилист». Встреча завершилась победой омского клуба в овертайме со счётом 3:2.

В первом периоде команды голов не забили.

На седьмой минуте второго периода Кирилл Панюков с передач Ивана Николишина и Игоря Гераськина открыл счёт в матче. На 10-й минуте периода Рид Буше с передач Михаила Гуляева и Райана Спунера удвоил преимущество «ястребов». На 19-й минуте периода Кёртис Валк с передач Сергея Широкова и Максима Осипова размочил счёт в матче.

На 19-й минуте третьего периода Кёртис Валк сделал дубль, сравняв счёт в игре.

В овертайме победная шайба на счету Ивана Игумнова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2023, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Панюков (Николишин, Гераськин) – 26:43 (5x5)     2:0 Буше (Гуляев, Спунер) – 29:11 (5x5)     2:1 Валк (Широков, Осипов) – 38:43 (5x5)     2:2 Валк (Блэкер, Да Коста) – 58:43 (6x5)     3:2 Игумнов (Гераськин, Шарипзянов) – 63:29 (3x3)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующей игре «Авангард» примет дома «Барыс». «Автомобилист» отправится в гости к новосибирской «Сибири». Обе встречи состоятся в субботу, 9 сентября.

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