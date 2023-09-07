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«Автомобилист» отыгрался с 0:2, но уступил «Авангарду» в овертайме

В Омске на стадионе «G-Drive-Арена» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал «Автомобилист». Встреча завершилась победой омского клуба в овертайме со счётом 3:2.

В первом периоде команды голов не забили.

На седьмой минуте второго периода Кирилл Панюков с передач Ивана Николишина и Игоря Гераськина открыл счёт в матче. На 10-й минуте периода Рид Буше с передач Михаила Гуляева и Райана Спунера удвоил преимущество «ястребов». На 19-й минуте периода Кёртис Валк с передач Сергея Широкова и Максима Осипова размочил счёт в матче.

На 19-й минуте третьего периода Кёртис Валк сделал дубль, сравняв счёт в игре.

В овертайме победная шайба на счету Ивана Игумнова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».



В следующей игре «Авангард» примет дома «Барыс». «Автомобилист» отправится в гости к новосибирской «Сибири». Обе встречи состоятся в субботу, 9 сентября.