Глава «Динамо» — о продаже Синяткина в СКА: в питерском «Динамо» допустили ошибку

Президент – председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин ответил на вопрос, справедлива ли информация, что санкт-петербургское «Динамо» продало нападающего Семёна Синяткина в СКА, не поставив в известность об этом решении руководство бело-голубых.

«Это действительно так. Мы специально разбирались с этой темой. Считаю, что в определённой степени в истории с Синяткиным произошла ошибка, допущенная руководством питерского «Динамо». Она произошла на фоне смены там тренерского штаба. Прошлый тренерский штаб уже покинул команду, а новый на тот момент ещё не пришёл. К сожалению, возглавивший клуб ВХЛ Люзенков тогда ещё не успел погрузиться во все нюансы, ему сказали, что вопрос продажи Синяткина был уже ранее согласован.

Конечно, нам жалко потерять Синяткина. Он был заявлен для участия в лагере развития московского «Динамо», мы на него рассчитывали и в дальнейшем. После того как решение было принято и контракт уже был зарегистрирован КХЛ, можно было ломать копья и пытаться что-то изменить, но в конечном счёте игрок он не потерянный. Я разговаривал и с Романом Ротенбергом на его тему. Они обратили на него внимание, сейчас он поиграет в СКА, а затем уже сам решит, где ему продолжать карьеру – в СКА или в «Динамо». Для нашего клуба это довольно серьёзная потеря, потому что школа подготовила действительно классного игрока», — сказал Воронин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Виктором Ворониным читайте на «Чемпионате»: