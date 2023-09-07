«Всех трясло, иностранцев накрыло буквально». Фастовский — о матче «Сибири» с «Барысом»

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский поделился эмоциями от игры с «Барысом» (1:0 Б) в матче открытия новой арены.

«Игра не подкачала, только единственное – очень длинная получилась, хотелось закончить её уж быстрее. Но вратари не давали! Конечно, я переживал, что можем проиграть, но как и в любом матче. Не могу сказать, что нужно было прям сегодня обязательно выигрывать, что эти два очка самые страшные в этом сезоне, или самые важные. Они все впереди. Просто здесь такая атмосфера сегодня, такой праздник, а праздники нужно подкреплять победами.

0:0 – это заслуга вратарей. Да и команды осторожничали, таких острых моментов было не так много. Рисковать боялись и те и другие. Сегодня все очень скованные были, наши особенно. Только пару игроков из двух команд играли в свою игру, остальных трясло, даже иностранцев. Их накрыло буквально», — сказал Фастовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.