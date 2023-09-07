Гендиректор «Сибири» объяснил туман надо льдом в матче открытия «Сибирь-Арены»

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский объяснил туман надо льдом в матче открытия «Сибирь-Арены» с «Барысом» (1:0).
«Мы понимаем, что качество льда будет проблемным, но это обычная история для нового дворца и новой плиты. Все стадионы через это проходят, надо это пережить, ухаживать, следить. Это, возможно, даже сложнее, чем за футбольным газоном ухаживать. Туман связан с предматчевым шоу, с пушками, и нельзя было вытяжку включать, иначе бы лёд потёк. Здесь всё взаимосвязано, это очень сложные инженерные системы, где нельзя что-то сделать не так. Так что вначале мы допустили, что будет немножко тумана, но затем температура выровнялась, мы включили вентиляцию, и весь дым ушёл», — сказал Фастовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
- 7 сентября 2023
-
20:30
-
20:19
-
20:06
-
20:03
-
20:00
-
19:56
-
19:52
-
19:44
-
19:42
-
19:40
-
19:37
-
19:33
-
19:29
-
19:26
-
19:23
-
19:18
-
19:04
-
18:50
-
18:21
-
18:11
-
17:47
-
17:32
-
17:20
-
17:08
-
17:00
-
16:47
-
16:30
-
16:22
-
16:14
-
16:00
-
15:45
-
15:35
-
15:20
-
15:10
-
14:55