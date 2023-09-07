Гендиректор «Сибири» объяснил туман надо льдом в матче открытия «Сибирь-Арены»

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский объяснил туман надо льдом в матче открытия «Сибирь-Арены» с «Барысом» (1:0).

«Мы понимаем, что качество льда будет проблемным, но это обычная история для нового дворца и новой плиты. Все стадионы через это проходят, надо это пережить, ухаживать, следить. Это, возможно, даже сложнее, чем за футбольным газоном ухаживать. Туман связан с предматчевым шоу, с пушками, и нельзя было вытяжку включать, иначе бы лёд потёк. Здесь всё взаимосвязано, это очень сложные инженерные системы, где нельзя что-то сделать не так. Так что вначале мы допустили, что будет немножко тумана, но затем температура выровнялась, мы включили вентиляцию, и весь дым ушёл», — сказал Фастовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.