Вратарь «Сибири»: открытие нашей арены мне понравилось намного больше, чем омской

Голкипер «Сибири» Антон Красоткин прокомментировал победный матч с «Барысом» (1:0 Б) и поделился впечатлениями от открытия новой арены в Новосибирске.
«Отлично игралось сегодня! Ответственность была, но она на нас не давила, мы должны были с ней справиться, что мы и сделали. 0:0? Всё дело в нюансах, где-то шайба скакала, где-то пас неточный. Нормально, будем работать над этим и надеюсь, что голов будет больше у «Сибири».
В конце матча не было никакого мандража, даже наоборот – это самый интересный момент игры, кульминация, максимальные эмоции и концентрация. Атмосфера шикарная сегодня была, все долго ждали открытия стадиона, и когда прозвучало «Славься, «Сибирь», то, как в первый раз, мурашки пошли по коже.
Да, я играл и в матче открытия арены в Омске. Разумеется, спортсмену всегда приятнее играть при своих болельщиках, так что открытие на нашей арене мне понравилось намного больше», — сказал Красоткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
- 7 сентября 2023
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