«Нам надо выучить правила». Кравец — о том, почему не мог вернуть вратаря в овертайме

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу в матче с «Автомобилистом» (3:2 ОТ) и объяснил, почему команда не смогла вернуть вратаря в овертайме после окончания большинства. В середине овертайма омский клуб играл в большинстве и заменил вратаря на пятого полевого игрока. По окончании большинства «ястребы» продолжили играть с пустыми воротами и вернули Василия Демченко только после остановки игры.

«Как мы и ожидали, тяжёлая игра. Команда очень хорошая, все звенья хорошие, скоростные ребята с техникой. Нам было непросто играть. Молодцы, что сохранили темп, что стали выигрывать борьбу. Второй период достойно отыграли, но немножко не повезло два раза. Что во втором периоде, что в третьем нужно играть до конца. Немножко сбились, надо дорабатывать.

В целом я доволен игрой, все старались, все работали на всех порах, до конца выложились. Рад, что победили.

Нам надо выучить правила. Не знали мы до конца и до сих пор не знаем… Завтра будем уточнять, можем ли мы вратаря назад поменять (без остановки игры. – Прим. «Чемпионата»). Хотя лайнсмен сказал нам, что не можем. Когда были встречи с судьями, этот вопрос мы не уточнили – сейчас уточним. Надо было, когда оставалось 12-13 секунд, сделать проброс, чтобы поменять вратаря. Но мне казалось, что можно вратаря и назад поменять, поэтому такое решение приняли. Хотя, честно говоря, я надеялся, что ребята (в большинстве. – Прим. «Чемпионата») решат этот вопрос», – передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.