Скабелка: в Астане «Барысу» Хоттабыч помогал. А сегодня не было рикошетов

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка после поражения от «Сибири» (0:1 Б) сравнил сегодняшний матч с игрой с сибиряками 4 сентября 2023 года (4:5 ОТ) в Астане.

«Что такое атакующий хоккей? Как говорил Пётр Ильич Воробьёв: когда шайба — мы атакуем, когда нет — мы обороняемся. Должен быть баланс. Не всегда получается. У нас был более открытый хоккей, чем в первом матче, реализация подвела. В Астане «Сибири» помогал, наверное, старик Хоттабыч — залетало много с рикошетов. Сегодня не было рикошетов, при этом мы не забивали.

Всё зависит от Шутова. Помог ли ему чемпионат мира? Это был не первый его чемпионат. Он просто окреп, стал сильнее ментально. Это касается и Муратова, других парней, которые сыграли на чемпионате мира», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.