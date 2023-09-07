Шашков: на новой арене «Сибири» безумная поддержка! В два раза мощнее, чем на старом ЛДС

Нападающий «Сибири» Никита Шашков прокомментировал победу в матче с «Барысом» (1:0 Б) и рассказал об атмосфере на новом стадионе сибиряков.
«Многие, думаю, заметили, что мы стараемся не отбрасываться, а дорожить шайбой. Находимся в процессе, чтобы играть в более атакующий хоккей. Игра хорошая была, были моменты в обе стороны. Вратари сыграли здорово, много выручали. Два матча подряд с «Барысом», соперника разбираем. В первом матче было много моментов, а теперь домашние заготовки друг друга устранили подготовкой к встрече. Посыла сыграть зрелищно не было – главное работать на победу. Конечно, сами хотим побольше забивать. Сегодня сложилось так, завтра будет по-другому.
Мы очень рады сыграть на этой арене. Здесь безумная поддержка! В два раза мощнее поддержка, чем на старом ЛДС. Больше народа, идём в ногу со временем, появился куб, хоккей смотрится теперь совсем иначе», — цитирует Шашкова сайт КХЛ.
Ранее главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски оценил победу над «Барысом» в первом матче новосибирского клуба на новой арене.
- 7 сентября 2023
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