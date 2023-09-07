Дементьев — о «Куньлуне»: команда собрана с миру по нитке, её игра должна быть примером

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев оценил игру «Куньлуня» на старте нового сезона в Фонбет Чемпионате КХЛ. Китайский клуб в трёх стартовых матчах одержал три победы и возглавляет турнирную таблицу Запада.

«Мне очень нравится игра «Куньлуня» в начале чемпионата. Команда очень подвижная, организованная. Та игра, которую показывает «Куньлунь», полностью отвечает лучшим представлениям о североамериканском хоккее, которые я видел. Хоккеисты чувствуют и знают, что сделает их партнёр в той или иной ситуации, поэтому не тратят время на выбор позиции. Играют очень активно, агрессивно, съедают пространство соперника.

Игра этой команды, которая собрана с миру по нитке, должна быть примером для наших тренеров. Там есть чему поучиться. Дай бог, игрокам «Куньлуня» хватит сил, потому что всё-таки система предсезонной подготовки у североамериканских и наших команд разная. Вот это может сыграть свою роль по ходу чемпионата. Но игра, которую показывает «Куньлунь» сейчас, меня очень радует. Надеюсь, что в этом чемпионате команда наконец-то не будет заядлым аутсайдером», – приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

Ранее бывший главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Владимир Юрзинов-младший прокомментировал удачный старт «драконов» в новом сезоне КХЛ.