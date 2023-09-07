The Hockey News: Панарин — игрок, которому платят неоправданно много

Североамериканский журналист Джейсон Ньюленд в статье на портале The Hockey News заявил, что российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин является игроком, которому платят неоправданно много.

«Кто является игроком, которому платят неоправданно много? Артемий Панарин. На его счету 341 очко в 268 играх за «Нью-Йорк Рейнджерс», но они ещё не дошли до финала Кубка. Судя по тому, как выглядит их дивизион, ​​им будет нелегко туда добраться», — написал Ньюленд.

В регулярном сезоне-2022/2023 НХЛ 31-летний Артемий Панарин провёл 82 матча, в которых набрал 92 (29+63) очка. В плей-офф он участвовал в семи играх, отметившись двумя результативными передачами. «Рейнджерс» в первом раунде уступили «Нью-Джерси Дэвилз» (3-4 — в серии).