«Нравится, когда против тебя весь стадион». Голкипер «Барыса» — о матче с «Сибирью»

Вратарь «Барыса» Андрей Шутов рассказал о своих впечатлениях от игры с «Сибирью» (0:1 Б) на новой арене в Новосибирске.

«Ощущения хорошие от игры «на ноль», но обидно проигрывать в серии бросков. Хорошая командная игра, где-то не повезло, не забили свои моменты. Но и нам везло, например в конце матча – бросок не видел, а шайба на сетку попадает, по пустым углам соперник не попадает.

Арена хорошая, мне всегда нравится играть, когда против тебя весь стадион. Ещё бы трибуны вплотную, надеюсь, что скоро сделают. По сути для меня это первый сезон, раньше, хоть и играл, но не был готов. Сейчас всё это проработал, спокойно себя чувствую в игре. Повлиял ли чемпионат мира? Скорее чемпионство с «Номадом» дало прилив сил», — цитирует Шутова сайт КХЛ.

Ранее главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка после поражения от «Сибири» (0:1 Б) оценил качество льда на новой арене сибиряков.