Андрей Разин рассказал о залоге победы «Магнитки» в матче с московским «Динамо»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин оценил победный матч с московским «Динамо» (5:3).

«Знали, что «Динамо» хорошо начинает матчи, а у нас в первых двух играх были проблемы с началом матчей. Сегодня исправили эту ошибку и хорошо провели первый период, выиграв его. Начало второго периода тоже было хорошим, потом получилось неоднозначное состояние. Был счёт 2:0, могли забивать третью, вместо этого 2:1. Был счёт 3:1, могли забивать четвёртую, вместо этого 3:2. В третьем «Динамо» хорошо играло и много времени провело в атаке, но ребята молодцы, сыграли по заданию и допустили всего одну грубейшую ошибку, когда вчетвером пропустили атаку с ходу. А так всё было грамотно, нас с победой.

Перестановки в звеньях по ходу матча? У нас немного один человек выпал, решили сделать перестановки. Юров как центральный может играть на этой позиции, поэтому всё срослось. Снова быстрый гол во втором периоде? Нет никакого секрета. Это стечение обстоятельств.

Как так быстро восстановились после победы над ЦСКА? У нас есть свой комплекс упражнений после игры, ребята дисциплинированно делают его и восстанавливаются.

Дубль Михайлиса? Мы его и брали как лидера, чтобы он выполнял ту работу, которую умеет. Прежде всего это забивал голы. Но и черновой работы он много делает. Плюс их связка с Ди, мы её планировали, и сейчас Ди потихоньку набирает форму, поэтому такой результат. Данька Юров первые два периода с ними играл, и там сложилась неплохая троечка», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.