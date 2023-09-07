Разин праздновал победу с «Металлургом», трибуны скорбели по «Локо-2011». Фото с матча
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7 сентября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Металлург» одержал победу над «Динамо». Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу команды Андрея Разина.
Матч начался с памятной церемонии в память о погибших в авиакатастрофе 2011 года хоккеистов «Локомотива».
По итогам матча магнитогорский клуб заблокировал 33 броска по своим воротам. На счету бело-голубых 14 блокированных бросков. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
У «Магнитки» по этому показателю отличились Григорий Дронов (6), Егор Яковлев (5) и Данил Гололобов (4).
Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Металлург» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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