Андрей Разин назвал причину пропуска Робином Прессом матча с московским «Динамо»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин после победы над московским «Динамо» (5:3) рассказал о причине пропуска Робином Прессом матча с бело-голубыми.

«Отсутствие Пресса? Никакого микроповреждения у него нет. Я уже Робина знаю третий сезон, и он тяжело вкатывается в чемпионат. Его ошибки связаны с функционалкой, он немного проигрывает ногами. Но если взять статистику первой игры, то, насколько я помню, из 44 передач 41 он выполнил точно. Мы знали, что сегодня «Динамо» будет играть очень активно, тем более что игры идут через день, и мы решили дать ему отдохнуть. Следующие игры будет играть», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее Разин прокомментировал состояние североамериканских игроков клуба.