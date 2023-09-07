Коршков: хороший кубковый ход — 50% очков на выезде и 80% — дома, пока «Амур» отстаёт

Нападающий «Амура» Егор Коршков рассказал о старте хабаровского клуба в новом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Чемпионат только начинается, рано давать оценки. На мой взгляд, по игре заслуживали лучшего результата. В матчах с московскими клубами были отрезки, когда владели инициативой и показывали тот хоккей, который ставит тренерский штаб. Разобрали эти матчи, сделали выводы. Идём дальше, впереди Тольятти и «Лада».

По поводу личных результатов вообще не заморачиваюсь. В конце чемпионата ещё можно обратить на них внимание, а сейчас важно набрать ход вместе с командой и в таблице взять свои очки.

Вообще наша первоочередная задача в регулярном чемпионате — завоевать путёвку в плей-офф. Для этого нужно брать примерно 50 процентов очков на выезде и около 80 — дома. Это хороший кубковый ход. Но пока у нас есть небольшое отставание», — сказал Коршков в интервью Russia-Hockey.ru.

«Амур» в первом матче обыграл «Витязь» 4:2, во втором — уступил московскому «Динамо» 1:3, в третьем — проиграл «Спартаку» 3:5.