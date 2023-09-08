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«Лада» отправила защитника в клуб ВХЛ

«Лада» отправила защитника в клуб ВХЛ
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Защитник «Лады» Илья Кудряшов командирован в команду ВХЛ ЦСК ВВС в рамках договора о сотрудничестве, сообщает официальный сайт тольяттинского клуба.

К команде КХЛ хоккеист присоединился прошедшим летом и успел провести семь предсезонных матчей. В них 21-летний Кудряшов отметился одной заброшенной шайбой. По итогам сборов с игроком был заключён двусторонний контракт сроком на три года.

Напомним, что ранее «Лада» командировала в самарский коллектив ВХЛ вратаря Даниила Захарова, защитника Артема Онишко, а также нападающих Матвея Банникова и Илью Чабана.

Тольяттинцы после трёх матчей занимают последнее 12-е место в Восточной конференции КХЛ. Это единственный клуб лиги, который пока не набрал очков.

ЦСК ВВС занимает 25-е место в регулярном чемпионате ВХЛ. Самарцы набрал одно очко в двух проведённых матчах.

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