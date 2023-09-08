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Клуб юниорской хоккейной лиги Квебека выведет из обращения 22-й номер Маккиннона

Клуб юниорской хоккейной лиги Квебека выведет из обращения 22-й номер Маккиннона
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«Галифакс Мусхедз», хоккейный клуб из Канадской хоккейной лиги, выступающий в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека, объявил, что выведет из обращения 22-й номер Натана Маккиннона. Церемония выведения номера бывшей звезды команды состоится 22 сентября.

Это мероприятие будет приурочено к 30-летию клуба, в составе которого Маккиннон стал обладателем Мемориального кубка в 2013 году. Хоккеист родился в Галифаксе и выступал за команду с 2011 по 2013 год.

«Для меня большая честь, что «Мусхедз» вывели из обращения мой номер. Мне не терпится разделить этот момент со всеми жителями моего родного города», — цитирует Маккиннона пресс-служба клуба.

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