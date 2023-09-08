Рашевский — о поражении от «Металлурга»: обязательно реабилитируемся в следующей игре

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский прокомментировал домашнее поражение в матче с магнитогорским «Металлургом» (3:5).
«Неважно начали, первый период проспали. Во втором поняли, что в хоккей играем. Начали действовать правильно, добавили скорости и темпа, поэтому сумели сократить разрыв в счёте. В конце чуть не хватило, должны были сравнивать и были моменты для этого, но сегодня удача не на нашей стороне.
Была установка перед игрой, что защитники хорошо идут в давление и у них быстрые юркие нападающие. Нужно было быстрее выходить из зоны. Что-то получалось, что-то нет, но мы старались придерживаться плана на игру. Мы обязательно реабилитируемся в следующей игре с «Сочи», завтра соберёмся, разберём ошибки и будем двигаться дальше», — цитирует Рашевского хоккейное агентство Winners.
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