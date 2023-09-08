Легионер «Сибири» Андреофф: новосибирские болельщики — самые громкие в моей карьере

Нападающий «Сибири» Энди Андреофф поделился впечатлениями от первого матча на новой «Сибирь-Арене» и отметил великолепную поддержку местных болельщиков. Матч с «Барысом» (1:0 Б) посетили 10 418 зрителей.
«Игра получилась весёлой. Мне очень понравилась арена, здесь очень комфортно играть. Я очарован фанатами. Болельщики «Сибири» определённо являются самыми громкими в моей карьере. Атмосфера на арене потрясающая, люди придают тебе огромное количество энергии. Я в полном восторге.
Сегодня у нас были и броски, и добивания. Хоккей — такая игра, в которой нужно забивать. Но мне, несмотря на счёт 0:0, не было скучно. Игра получилась интересной, с обоюдоострыми моментами. Мне нравится в КХЛ. Бек и Мёрфи во многом мне помогли. Партнёры по команде у меня отличные, я наслаждаюсь каждой секундой, проведённой здесь», — цитирует Андреоффа «РБ Спорт».
- 8 сентября 2023
-
10:15
-
09:55
-
09:45
-
09:30
-
09:20
-
09:05
-
08:55
-
08:40
-
08:30
-
08:10
-
07:50
-
03:23
-
03:02
-
01:17
-
00:00
- 7 сентября 2023
-
23:45
-
23:34
-
23:18
-
23:05
-
23:00
-
22:56
-
22:53
-
22:50
-
22:47
-
22:39
-
22:28
-
22:12
-
21:52
-
21:30
-
21:17
-
21:00
-
20:42
-
20:30
-
20:19
-
20:06