Сборные Узбекистана смогут принимать участие в чемпионатах мира по хоккею с 2025 года

Первый вице-президент Федерации хоккея Узбекистана Баходир Гафуров заявил, что национальные сборные смогут принимать участие в чемпионатах мира начиная с 2025 года.
«Существуют свои квалификационные требования к сборным для участия в турнирах Международной федерации хоккея, которым мы пока не в полной мере удовлетворяем, и нам нужно затратить некоторое время до момента, когда мы сможем соответствовать этим требованиям. Мы постепенно, планомерно идём к решению этих задач. Все эти вопросы времязатратные — требуют терпения.
Мы не сможем принять участие в чемпионатах мира ни в какой из возрастных категорий в 2024 году, но, по всей видимости, мы сможем принять участие уже начиная с 2025 года. И та же сборная U18 не примет участия в чемпионате мира для игроков до 18 лет в 2024 году, но она сможет принять участие в чемпионате мира U18 2025 года.
Национальной сборной придётся начинать с самого слабого дивизиона? Всё верно, по правилам ИИХФ сборная начинает участие в программе чемпионата мира с низшего — четвёртого дивизиона», — цитирует Гафурова пресс-служба ХК «Хумо».
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