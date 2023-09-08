Гребёнкин — об игре за «Металлург»: я от себя ожидаю больше, как и от меня ждут большего

Нападающий «Металлурга» Никита Гребёнкин поделился эмоциями от первого гола в официальных матчах за родной клуб. 20-летний форвард отметился дублем в победном матче с московским «Динамо» (5:3).
«Команда хорошо сыграла. Играли друг за друга. Бьёмся, копаем, побеждаем – это больше всего радует. А то, что забил, – это моя работа, ничего такого. Конечно, приятно, но ничего особенного. Да, надо приходить к стабильности, потому что я от себя ожидаю больше, как и от меня ждут большего. Много моментов в каждом матче создаётся, с реализацией пока не очень всё хорошо. Но работаем над этим, я в том числе. Думаю, придём к стабильности все вместе.
Сыграл в 1000-м матче «Металлурга» на выезде? Я всю жизнь тренировался, работал, чтобы проводить матчи за эту команду, клуб. И мне очень приятно находиться здесь и побеждать, тем более когда такая дата. Всё классно, движемся дальше!» — цитирует Гребёнкина Metaratings.
- 8 сентября 2023
-
11:45
-
11:17
-
10:55
-
10:30
-
10:15
-
09:55
-
09:45
-
09:30
-
09:20
-
09:05
-
08:55
-
08:40
-
08:30
-
08:10
-
07:50
-
03:23
-
03:02
-
01:17
-
00:00
- 7 сентября 2023
-
23:45
-
23:34
-
23:18
-
23:05
-
23:00
-
22:56
-
22:53
-
22:50
-
22:47
-
22:39
-
22:28
-
22:12
-
21:52
-
21:30
-
21:17
-
21:00