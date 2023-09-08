Гребёнкин — об игре за «Металлург»: я от себя ожидаю больше, как и от меня ждут большего

Нападающий «Металлурга» Никита Гребёнкин поделился эмоциями от первого гола в официальных матчах за родной клуб. 20-летний форвард отметился дублем в победном матче с московским «Динамо» (5:3).

«Команда хорошо сыграла. Играли друг за друга. Бьёмся, копаем, побеждаем – это больше всего радует. А то, что забил, – это моя работа, ничего такого. Конечно, приятно, но ничего особенного. Да, надо приходить к стабильности, потому что я от себя ожидаю больше, как и от меня ждут большего. Много моментов в каждом матче создаётся, с реализацией пока не очень всё хорошо. Но работаем над этим, я в том числе. Думаю, придём к стабильности все вместе.

Сыграл в 1000-м матче «Металлурга» на выезде? Я всю жизнь тренировался, работал, чтобы проводить матчи за эту команду, клуб. И мне очень приятно находиться здесь и побеждать, тем более когда такая дата. Всё классно, движемся дальше!» — цитирует Гребёнкина Metaratings.