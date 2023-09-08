Драйзайтль: за последние годы «Эдмонтон» многому научился, это должен быть хороший сезон

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль заявил, что «Ойлерз» лучше подготовлены к борьбе за Кубок Стэнли в этом сезоне.
«Очевидно, что мы хотим выиграть здесь Кубок Стэнли, в этом нет никаких сомнений. Я думаю, что нам нужно быть осторожными и не оказывать на себя слишком сильное давление, ведь есть ещё 31 команда, которая пытается делать то же, что и мы. Итак, будут некоторые взлёты и падения, но я думаю, что у нас здесь есть группа игроков, которая способна завоевать трофей. У нас правильное мышление. За последние пару лет мы многому научились.
Мы полны решимости, это видно по тому факту, что все здесь усердно работают и стараются, чтобы достичь цели как можно скорее. Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы достичь этой цели. Мы с нетерпением ждём этого сезона и рады приходу новых ребят. Это должен быть хороший год. Я думаю, мы получили опыт, иногда приходится пережить эту боль и трудные времена, чтобы извлечь из этого урок и двигаться дальше», — цитирует Драйзайтля пресс-служба клуба.
Напомним, в прошлом сезоне «Эдмонтон» уступил «Вегасу» в полуфинале Западной конференции в шести матчах.
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