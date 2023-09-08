Нападающий «Амура» Коршков высказался о проблемах с качеством льда на аренах клубов КХЛ

Нападающий «Амура» Егор Коршков высказался о проблемах с качеством льда на аренах клубов КХЛ и рассказал, на каком льду лучше всего играть в хоккей.
«В последнем матче со «Спартаком» лёд на «Мегаспорте» был в очень приличном состоянии. А вот, например, в Подмосковье – немного мягковат, собиралась крошка, что мешало. Насколько важно качество льда? Что тут говорить, легче и интереснее играть на жёстком и быстром льду. Особенно габаритным хоккеистам (рост Коршкова – 194 см, вес – 97 кг. – Прим. «Чемпионата»).
Где в КХЛ есть такой лёд? По ходу сезона, когда уходит жара, – во многих городах. Например, в Ярославле. Или в Хабаровске», — сказал Коршков в интервью Russia-Hockey.ru.
Ранее некоторые тренеры и игроки жаловались на плохое качество льда на аренах в КХЛ. Лига дала «Чемпионату» официальное заявление по этому поводу.
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