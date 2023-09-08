Щитов: игра «Витязя» абсолютно не впечатляет, на команду практически не ходят болельщики
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Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал неудачный старт сезона «Витязя». Подмосковная команда проиграла в двух первых матчах «Амуру» и минскому «Динамо» с общим счётом 2:11, а затем одолела «Адмирал» (2:1 Б).
«На меня «Витязь» не производит абсолютно никакого впечатления. Смотрел трансляции их матчей, и мне абсолютно не понравилось, что на команду практически не ходят болельщики. Как-то не впечатляет это абсолютно. При Буцаеве команда играла лучше в прошлом сезоне», — цитирует Щитова «РБ Спорт».
Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев не исключил, что скоро в «Витязе» может быть первая отставка главного тренера. Сейчас подмосковную команду возглавляет Александр Завьялов.
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