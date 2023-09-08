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Тренер сборной Китая рассказал, смогут ли российские хоккеисты получить китайский паспорт

Тренер сборной Китая рассказал, смогут ли российские хоккеисты получить китайский паспорт
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Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» и сборной Китая Виктор Игнатьев ответил на вопрос, могут ли российские хоккеисты получить китайское гражданство. Сборная Китая в феврале сыграет в квалификации к Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортина д'Ампеццо.

«Сейчас политика такова, что россияне не могут получить китайское спортивное гражданство, если у них нет китайских корней. Появился, например, брат Тайлера Вонга Остин Вонг — видно, что у него китайские корни. Такие ребята играли в колледже, их нашли, и они могут получить китайский паспорт.

У федерации сейчас цель — квалифицироваться на Олимпиаду и повыше подняться в чемпионате мира. Для этого надо, чтобы хоккеисты выступали на хорошем уровне, для чего и есть команда КХЛ», — цитирует Игнатьева ТАСС.

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