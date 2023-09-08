Гендиректор «Трактора»: хочется реабилитироваться за неудачное выступление в прошлом году

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал об изменениях в клубе в межсезонье. По итогам прошлого чемпионата КХЛ челябинская команда не смогла попасть в плей-офф и заняла девятое место в таблице Восточной конференции КХЛ.

«Одно из главных решений в межсезонье – создание должности генерального менеджера в клубе и приглашение мною на эту должность Алексея Волкова. Теперь генеральный менеджер взаимодействует с главным тренером, с тренерским штабом, с игроками, со скаутами, с агентами, со мной. Вырабатывает проектные решения и выносит их на обсуждение на совет директоров. Тем самым Алексей является центром проработки всех решений, связанных со спортивной составляющей деятельности клуба.

Есть ли чувство реванша за прошлый сезон? Да, конечно, хочется реабилитироваться за неудачное выступление в прошлом году. Это как один из основных мотивационных факторов, которые будут двигать нас вперёд.

Изменился ли главный тренер Анвар Гатиятулин? Надеюсь, что да. Рассчитываем на его движение вперёд в профессиональном плане. Для организации это важно», — цитирует Савина «РБ Спорт».