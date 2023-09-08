Завгородний — о жизни в США: было немного страшно, старался не гулять и сидеть дома

Бывший нападающий клуба АХЛ «Стоктон Хит» Дмитрий Завгородний рассказал об особенностях города Стоктон, в котором он старался лишний раз не выходить на улицу и беспокоился за свою безопасность. Город занимает второе место по уровню тяжких преступлений в Калифорнии.

«Я знал, что это опасный город. Приезжаешь туда – тебе сразу выдают карту, на которой город поделён на две половины – красную и зелёную. Объясняют, что в красную зону лучше вообще не заходить. В принципе, режим был такой: дом, поездка на тренировку и обратно домой. Нигде там не ходил. Если куда-то погулять, то ехали с ребятами в соседние города – до Сакраменто час езды, до Сан-Франциско три часа.

В Стоктоне очень развита гангстерская тема, гангстерское движение. Самому не хочется попадать в какие-то передряги, немного страшно, так что просто тренируешься и едешь домой. Со мной никаких неприятных ситуаций не было, просто чувствуешь, что там не совсем безопасно. Люди всякие ходят, наркоманы какие-то, просто подозрительные персонажи, ищущие какие-то проблемы, желающие докопаться до кого-то. Так что там жил очень аккуратно – быстро в магазин, быстро домой. Сидишь дома, стараешься не гулять, не ездить в какие-то сомнительные места», – цитирует Завгороднего Metaratings.ru.

Завгородний был выбран на драфте НХЛ 2018 года клубом «Калгари Флэймз» под 198-м номером. В сезоне-2020/2021 он выступал за фарм-клуб «Калгари» «Стоктон Хит». В АХЛ россиянин провёл 41 матч, в которых набрал 5 (1+4) очков.