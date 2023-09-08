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«Вашингтон» — в числе худших клубов НХЛ по тому, насколько фанаты уверены в руководстве

«Вашингтон» — в числе худших клубов НХЛ по тому, насколько фанаты уверены в руководстве
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The Athletic составил топ клубов НХЛ по степени уверенности болельщиков в руководстве своих клубов.

В опросе приняли участие более 11 тысяч фанатов, которые оценили свои любимые команды, и более 300 фанатов, которые оценивали каждый клуб.

Примечательно, что «Вашингтон Кэпиталз» занял лишь 26-е место — в топ-7 худших команд опроса.

Весь топ:

1. «Нью-Джерси Дэвилз»;
2. «Каролина Харрикейнз‎»;
3. «Тампа-Бэй Лайтнинг‎»;
4. «Даллас Старз‎»;
5. «Колорадо Эвеланш‎»;
6. «Вегас Голден Найтс‎»;
7. «Флорида Пантерз‎»;
8. «Баффало Сэйбрз‎»;
9. «Сиэтл Кракен»;
10. «Питтсбург Пингвинз»;
11. «Миннесота Уайлд»;
12. «Детройт Ред Уингз»;
13. «Лос-Анджелес Кингз»;
14. «Монреаль Канадиенс»;
15. «Чикаго Блэкхоукс»;
16. «Аризона Койотс»;
17. «Оттава Сенаторз»;
18. «Анахайм Дакс»;
19. «Бостон Брюинз»;
20. «Эдмонтон Ойлерз»;
21. «Сент-Луис Блюз»;
22. «Коламбус Блю Джекетс»;
23. «Нэшвилл Предаторз»;
24. «Филадельфия Флайерз»;
25. «Нью-Йорк Рейнджерс»;
26. «Вашингтон Кэпиталз»;
27. «Торонто Мэйпл Лифс»;
28. «Виннипег Джетс»;
29. «Сан-Хосе Шаркс»;
30. «Ванкувер Кэнакс»;
31. «Калгари Флэймз»;
32. «Нью-Йорк Айлендерс».

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