«Вашингтон» — в числе худших клубов НХЛ по тому, насколько фанаты уверены в руководстве

The Athletic составил топ клубов НХЛ по степени уверенности болельщиков в руководстве своих клубов.
В опросе приняли участие более 11 тысяч фанатов, которые оценили свои любимые команды, и более 300 фанатов, которые оценивали каждый клуб.
Примечательно, что «Вашингтон Кэпиталз» занял лишь 26-е место — в топ-7 худших команд опроса.
Весь топ:
1. «Нью-Джерси Дэвилз»;
2. «Каролина Харрикейнз»;
3. «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
4. «Даллас Старз»;
5. «Колорадо Эвеланш»;
6. «Вегас Голден Найтс»;
7. «Флорида Пантерз»;
8. «Баффало Сэйбрз»;
9. «Сиэтл Кракен»;
10. «Питтсбург Пингвинз»;
11. «Миннесота Уайлд»;
12. «Детройт Ред Уингз»;
13. «Лос-Анджелес Кингз»;
14. «Монреаль Канадиенс»;
15. «Чикаго Блэкхоукс»;
16. «Аризона Койотс»;
17. «Оттава Сенаторз»;
18. «Анахайм Дакс»;
19. «Бостон Брюинз»;
20. «Эдмонтон Ойлерз»;
21. «Сент-Луис Блюз»;
22. «Коламбус Блю Джекетс»;
23. «Нэшвилл Предаторз»;
24. «Филадельфия Флайерз»;
25. «Нью-Йорк Рейнджерс»;
26. «Вашингтон Кэпиталз»;
27. «Торонто Мэйпл Лифс»;
28. «Виннипег Джетс»;
29. «Сан-Хосе Шаркс»;
30. «Ванкувер Кэнакс»;
31. «Калгари Флэймз»;
32. «Нью-Йорк Айлендерс».
- 8 сентября 2023
-
17:50
-
17:16
-
17:08
-
16:59
-
16:29
-
15:50
-
15:21
-
15:10
-
14:40
-
14:15
-
13:55
-
13:25
-
13:00
-
12:35
-
12:10
-
11:45
-
11:17
-
10:55
-
10:30
-
10:15
-
09:55
-
09:45
-
09:30
-
09:20
-
09:05
-
08:55
-
08:40
-
08:30
-
08:10
-
07:50
-
03:23
-
03:02
-
01:17
-
00:00
- 7 сентября 2023
-
23:45