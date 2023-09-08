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«Вашингтон» — в числе худших клубов НХЛ по тому, насколько фанаты уверены в руководстве

The Athletic составил топ клубов НХЛ по степени уверенности болельщиков в руководстве своих клубов.

В опросе приняли участие более 11 тысяч фанатов, которые оценили свои любимые команды, и более 300 фанатов, которые оценивали каждый клуб.

Примечательно, что «Вашингтон Кэпиталз» занял лишь 26-е место — в топ-7 худших команд опроса.

Весь топ:

1. «Нью-Джерси Дэвилз»;

2. «Каролина Харрикейнз‎»;

3. «Тампа-Бэй Лайтнинг‎»;

4. «Даллас Старз‎»;

5. «Колорадо Эвеланш‎»;

6. «Вегас Голден Найтс‎»;

7. «Флорида Пантерз‎»;

8. «Баффало Сэйбрз‎»;

9. «Сиэтл Кракен»;

10. «Питтсбург Пингвинз»;

11. «Миннесота Уайлд»;

12. «Детройт Ред Уингз»;

13. «Лос-Анджелес Кингз»;

14. «Монреаль Канадиенс»;

15. «Чикаго Блэкхоукс»;

16. «Аризона Койотс»;

17. «Оттава Сенаторз»;

18. «Анахайм Дакс»;

19. «Бостон Брюинз»;

20. «Эдмонтон Ойлерз»;

21. «Сент-Луис Блюз»;

22. «Коламбус Блю Джекетс»;

23. «Нэшвилл Предаторз»;

24. «Филадельфия Флайерз»;

25. «Нью-Йорк Рейнджерс»;

26. «Вашингтон Кэпиталз»;

27. «Торонто Мэйпл Лифс»;

28. «Виннипег Джетс»;

29. «Сан-Хосе Шаркс»;

30. «Ванкувер Кэнакс»;

31. «Калгари Флэймз»;

32. «Нью-Йорк Айлендерс».