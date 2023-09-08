The Athletic — о межсезонье: трудно винить «Вашингтон», если смотреть на погоню Овечкина

Журналист The Athletic Дом Лущишин прокомментировал попадание «Вашингтон Кэпиталз» в топ-7 худших клубов по доверию болельщиков к руководству команды после большей части межсезонья. Обозреватель также привёл некоторые цитаты фанатов, принявших участие в опросе.

«Я знаю, что ничего не изменится, пока Овечкин не побьёт рекорд. А до тех пор мы наполовину находимся в чистилище, полагаясь на парней, которые сбились с пути, и не опираемся на молодёжь».

«Распродажа в дедлайн была обнадёживающей, но шаги, предпринятые с тех пор, подходят команде, которой суждено оказаться в середине. Они делают ровно столько, чтобы притвориться, будто хотят побороться за кубок до завершения карьеры Овечкина, но в лучшем случае они находятся в зоне риска. В лучшем случае мы сможем поболеть за хорошую лотерею на драфте, одновременно наблюдая за новым снайперским рекордом».

После пропуска плей-офф в прошлом сезоне кажется, что «Кэпиталз» сейчас немного застряли. Продление контракта с Томом Уилсоном только добавит этому прогресса.

«Кэпиталз» находятся в том же положении, что и «Сан-Хосе» несколько сезонов назад: в конце своего окна для борьбы за кубок с большим количеством денег на чековых книжках и с не таким уж большим подбором многообещающих талантов, на которых можно было бы рассчитывать. Впереди нас ждёт много неурожайных лет, но, если сосредоточиться на погоне Овечкина за 894-м голом, трудно действительно винить или отдавать должное тому, что «Вашингтон» делает в краткосрочной перспективе. Можно ли им доверять в долгосрочной перспективе — это более важный вопрос, который интересует общественность гораздо меньше», — приводит слова Лущишина The Athletic.