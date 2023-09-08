«Барыс» подписал контракт с обладателем Кубка Петрова — 2023

«Барыс» объявил о подписании соглашения с 22-летним нападающим Максимом Мусоровым. Казахстанского форварда в ближайшее время заявят за «Номад» — фарм-клуб «Барыса».
«Мусоров начнёт сезон в составе «Номада». Пока в КХЛ права на него принадлежат другому клубу. В ближайшее время этот вопрос решится, после чего мы планируем перевести Максима на двусторонний контракт», — приводит слова генерального менеджера «Барыса» Олега Болякина официальный сайт клуба.
Отметим, что Мусоров является воспитанником казахстанской команды. Нападающий уже выступал за «Барыс» в КХЛ. Казахстанский форвард суммарно сыграл 47 матчей в Континентальной хоккейной лиге, забросив две шайбы и отдав четыре результативные передачи. Прошлый сезон Мусоров провёл в воскресенском «Химике», выступая в ВХЛ и сумев помочь клубу выиграть Кубок Петрова. За 44 встречи хоккеист заработал 10 (6+4) баллов за результативность.
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