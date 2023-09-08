Вице-президент КХЛ о талисмане лиги снежном человеке: он должен ни в коем случае не пугать

Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов высказался о создании официального талисмана Континентальной хоккейной лиги. Теперь эту «должность» будет занимать снежный человек Крут. Он уже появился на трибунах — впервые это произошло на матче Кубка Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом». Доброхвалов объяснил, почему КХЛ решила создать свой талисман и как выбрали образ для него.

«Почему в КХЛ пришли к выводу о том, что лиге нужен собственный талисман? На этапе сбора идей к реализации в течение 15-го юбилейного сезона и в процессе разработки новой стратегии развития лиги мы поняли, что не хватает образа для общения с аудиторией, особенно с молодёжной и семейной. Проанализировали опыт работы клубов, мероприятия лиги, данные исследований детской аудитории, которые проводим регулярно, пересмотрели свои же рекомендации для клубов по работе с молодым поколением и пришли к выводу, что свой собственный талисман — это то, что нам сейчас нужно.

Как происходил выбор образа, почему решили остановиться именно на снежном человеке, что глобально этот образ в себе несёт? Когда прорабатывали идею создания талисмана, то поняли, что нам предстоит очень сложная задача — выбрать какое-то существо, которое визуально всем знакомо и психологически понятно. Талисман должен вызывать исключительно положительные эмоции, то есть ни в коем случае не пугать, к нему должны с удовольствием тянуться и взрослые, и дети. Плюс ко всему, с учётом нашего развитого сообщества клубных маскотов, талисман лиги должен был вписаться в эту компанию, стать их лидером. Ну и, конечно же, должна быть связь с хоккеем — зимним видом спорта», — приводит слова Доброхвалова официальный сайт КХЛ.