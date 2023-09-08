Мичков не сыграет в матче с «Локомотивом». Матвей не попадает в состав СКА уже третий раз

Сегодня, 8 августа, на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле состоится очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Локомотив» примет санкт-петербургский СКА. Гости объявили составы на матч.
Встречу в очередной раз пропустит форвард СКА Матвей Мичков. Молодой нападающий вне состава уже третий раз за сезон. Санкт-петербургский клуб проводит уже четвёртую встречу.
СКА:
Маттссон (Иванов).
Никишин — Сергеев, Толчинский — Воробьёв — Хайруллин;
Сапего — Камалов, Лайпсик — Глотов — Алистров;
Педан — М. Федотов, Гальченюк — Кадейкин — Демидов;
Пашнин, И. Федотов — Зинченко — Дедунов; Гребенщиков.
Напомним, Мичков сыграл за СКА в матче с «Торпедо» 6 сентября. Тогда он провёл на льду 6 минут 12 секунд и не отметился результативными действиями при нулевом показателе полезности.
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